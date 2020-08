di FG

Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, il Venezia è pronto all'assalto decisivo per Mattia Del Favero. Dopo una buona stagione il prestito al Piacenza in C, il club allenato nella prossima stagione da Paolo Zanetti si è interessato al portiere della Juventus Under 23 . 7 clean cheet in 16 partite di campionato per il classe '98 (13 i gol subiti), che piace anche all'estero e a una big di Serie C. Staremo a vedere come andrà a finire. Nel frattempo, occhio alle gerarchie nella seconda formazione bianconera: il posto di Del Favero potrebbe essere preso dal talentuoso portiere dell'Under 19, Franco Israel.