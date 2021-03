Pessotto, a Rai Sport, ha parlato dell'Under 23: "La partita col Novara è sempre affascinante, tutte però sono importanti. I punti nel girone di ritorno sono pesanti. Noi arriviamo da un brutto falso e c'è la voglia e la volontà di consolidare il posto in classifica che ci siamo ampiamente meritati".



I BIG IN PRIMA SQUADRA - "E' il bicchiere mezzo pieno visto che si lavora per quello, è ovvio che qualcuno ci va per motivi di necessità. Abbiamo visto in questi mesi tanti giocatori andare in panchina ed esordire ed è gratificante per il lavoro che stiamo facendo. Speriamo ce ne saranno altri, perché questo campionato ha messo in campo tante qualità tecniche dei nostri ragazzi".