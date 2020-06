Gianluca Pessotto ha commentato la vittoria della Coppa Italia Serie C della Juventus Under 23: "E' una grande soddisfazione al secondo anno centrare un'obiettivo così importante. Un premio per la società, lo staff e i giocatori che hanno creduto in questo progetto e nonostante lo stop di due mesi hanno trovato la forza di prepararsi regalando al club una pagina di storia unica da ricordare. E' stata una grande emozione, un traguardo storico. I ragazzi hanno fatto una cavalcata incredibile meritando la vittoria".