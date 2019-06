La Juve Under 23 ormai ha deciso: via Zironelli, dentro un nome di maggior spessore per la seconda squadra bianconera. Quest'anno, purtroppo per l'ex Bari, troppo altalenante e fuori anche dai playoff, traguardo considerato decisamente alla portata del gruppo allestito da Cherubini e Claudio Chiellini. E allora, per quale profilo opterà la Juventus? Stando alle ultime arrivate dal Corriere di Torino, l'U23 sarà legata a doppio filo al nuovo corso firmato Maurizio Sarri. Nelle ultime ore, Fabio Caserta avrebbe fatto la sterzata decisiva su Fabio Pecchia, al momento il piano B della squadra B. Il telefono di Fusco, comunque, resta bollente...