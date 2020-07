Andrea Pirlo è pronto per tornare alla Juve: l'ex centrocampista sarà il nuovo allenatore dell'Under 23 e insieme a lui potrebbe arrivare anche Roberto Baronio come vice. Verso l'addio, quindi, Fabio Pecchia, entrato nella storia del club bianconero per essere stato il primo allenatore a vincere un trofeo - la Coppa Italia - con la squadra B. Per Pecchia, secondo Sky Sport, si può aprire una pista che lo porterebbe al Palermo, per il quale in questo momento l'allenatore bianconero è in vantaggio su Fabio Caserta della Juve Stabia.