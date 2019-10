Subito dopo la vittoria dell'Under 23 sulla Pianese , ecco il commento dell'allenatore Fabio, di ritorno in panchina dopo la squalifica: "E’ stata una partita molto equilibrata e dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo avuto alcune occasioni per chiuderla, che non abbiamo sfruttato. La Pianese nel finale si è fatta nuovamente sotto, ma oggi era molto importante vincere e i ragazzi sono stati determinati a portare a casa il risultato". Un bel balzo in classifica, per i ragazzi bianconeri: dal diciassettesimo posto, ecco raggiungere la dodicesima piazza. Sebbene sia indubbiamente presto per pensare a lungo termine, è un risultato che dà fiducia e serenità per il presente.