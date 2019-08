Ripartirà domani sera, al Moccagatta di Alessandria, la stagione della Juve Under 23 allenata da Fabio Pecchia. I bianconeri si ritroveranno per la prima gara contro la Pergolettese, valida per il primo turno di Coppa Italia. Lo faranno però con diversi assenti: dal portiere Israel (colpito da tonsillite), fino a Muratore, che ha subito un lieve problema muscolare al retto femorale coscia sinistra (15 giorni di 'prognosi' per il centrocampista andato in gol contro il K-Team League). Fuori anche Beltrame e Del Prete per affaticamento, mentre Fernandes proseguirà il lavoro di rinforzo muscolare in palestra. Infine, pure Pereira sarà out: Sarri l'ha voluto in prima squadra.