Si è tornati in campo. Per un obiettivo preciso, che poi è l'ultimo rimasto: la finale di Coppa Italia contro la Ternana. La Juve Under 23 è tornata ad allenarsi a Vinovo, dove sta preparando la gara regina della stagione. Dopo il Consiglio Federale di oggi, infatti, sono ufficiali le date che riguardano la continuazione della stagione della Lega Pro: si ripartirà il 27 giugno con la finale in gara unica di Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23. Sempre il 27 giugno si disputeranno le gare di andata dei play out, mentre le partite di ritorno sono in programma il 30 giugno. Per quello che riguarda i play off, invece, avranno inizio il 1° luglio e si terminerà il 22 luglio con la finale.