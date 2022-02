Al termine della gara di ieri pareggiata per 2-2 tra Seregno e Juve Under 23, l'allenatore dei padroni di casa Alberto Mariani ha voluto analizzare quanto accaduto nei 90 minuti disputati, dichiarando come il pareggio gli stia stretto.



'Abbiamo avuto un approccio importante alla gara contro un avversario forte, nel secondo tempo è normale che loro abbiano provato a venire dentro con più uomini. Dobbiamo sempre guardare agli errori che si fanno e migliorarli ed eliminarli, poi magari tenere per tutta la partita. Chiaro che ci fa male averla pareggiata. Affrontiamo mercoledì una squadra fortissima come la Pro Vercelli e dobbiamo farlo con questo piglio'.