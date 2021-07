Oltre a quello che vede al centro i 'casi' Cristiano Ronaldo e Dybala, c'è un altro mercato al quale la Juventus sta lavorando silenziosamente., con Lamberto Zauli confermato sulla panchina anche per la prossima stagione ma con qualche cambiamento in arrivo tra entrate e uscite.- Tra i possibili rinforzi, come racconta Tuttosport, c'è Nicolò, centrocampista classe 2002 appena svincolato dal Monaco; oltre a lui, piacciono anche Marco, attaccante esterno classe 2001 del Novara e Alessandro, centrocampista centrale classe 2002 e nell'ultima stagione protagonista col Grosseto.- In uscita, dopo l'ultima cessione ufficiale diin seconda divisione spagnola, è quasi tutto fatto per il passaggio di Di Pardo al Vicenza. L'Ascoli è su Mulé e dalla Francia c'è il pressing del Lorient perpiace a mezza Serie B, e non solo. Dopo una stagione negativa in prestito a Parma a causa della rottura del legamento crociato,è nel mirino del Pisa che sta valutando le condizioni del centrocampista classe 2001. Inoltre, sono in cerca di sistemazione Brunori, Del Fabro, Clemenza, Del Sole, Kastanos, Coccolo e Del Favero.