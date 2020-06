Pirlo, Baronio ma non solo. Perché come supervisore della nuova Under 23 potrebbe arrivare anche l'ex portiere bianconero: secondo Sky Sport, infatti, sarà l'uomo di fiducia del presidente Agnelli e lavorerà a stretto contatto con Andrea Pirlo - che dovrebbe essere il nuovo allenatore della squadra B con l'amico Baronio come vice - e con gli altri dirigenti bianconeri. Rivoluzione in vista quindi per l'Under 23, l'era Pecchia sta per finire.