A JTV parla Timothy Nocchi, portiere della formazione Under23.



DOPO UN PERIODO DIFFICILE - "Venivamo da un periodo difficile per i risultati e le prestazioni. Quindi spero che questa vittoria ci dia lo slancio giusto per le prossime partite. Alla fine c’era fino all’ultimo la voglia di conquistare la vittoria. L’abbiamo cercata e abbiamo quasi spinto la palla dentro".



QUI DA TEMPO - "L'apporto? Sono cresciuto molto e sto cercando di responsabilizzare i ragazzi. Facendo questo cresci anche te. Mi piace mantenere sempre il morale alto all’interno del gruppo, sono uno che usa più la carota che il bastone. Oltre alla qualità tecnica in campo, per un portiere è importante anche gestire bene i singoli momenti all’interno della partita".