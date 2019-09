di BN

Silenziosamente, costruire. Così si prepara la Juve Under 23 alla nuova stagione, nonostante i primi due match che hanno portato altrettante sconfitte. Passi falsi che hanno incalzato il mercato: Chiellini e Cherubini continuano a lavorare, in attesa che Pecchia riesca a trovare la quadra del gruppo bianconero. Intanto, ecco i primi regali: è arrivato Han, classe 2000, che partirà con la seconda formazione juventina. E chissà: magari potrà tornare utile pure a Sarri. DA NICOLUSSI A FERNANDES - Movimenti veloci pure a centrocampo: Nicolussi Caviglia, cercato a lungo dal Perugia di Oddo, potrebbe alla fine restare alla Juventus. Difatti, Pecchia dovrà già fare a meno di Fernandes, passato in prestito annuale al Fortuna Sittard, in Olanda. A pochissime ore dalla chiusura del mercato, un'ultima e flebile luce sul mercato Juve non si spegne. Allo Sheraton Hotel di Milano, casa del calciomercato, Chiellini è tra i più attivi.