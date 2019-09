E' stato il grande protagonista del pomeriggio ma la sua doppietta non è bastata alla Juve Under 23 per portare a casa un risultato positivo contro il Siena. Dopo la partita Mota Carvalho ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Juve: ​"Come settimana scorsa non meritiamo il risultato, ma ci è mancato qualcosa nell'arco dei 90'- Dobbiamo continuare a crescere, perchè il progetto è molto buono e mi aiuta a migliorare. I gol poi sono una conseguenza".