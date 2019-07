Come riporta Novantesimo, dopo il prestito al Padova, il centrocampista della Juventus Luca Clemenza ha fatto ritorno alla base. Il giocatore, classe 1997, giocherà nella Juventus Under 23 che milita nel campionato di Serie C. Il giocatore potrebbe partire, come l'anno scorso, in tournée con la Juve e con il suo idolo Cristiano Ronaldo. "Quest'estate me lo sono ritrovato davanti a me, così, all’improvviso. Non riuscivo nemmeno a parlare. Zero. Muto. Gli ho semplicemente chiesto una foto, poi pubblicata sui social. Lo usavo alla playstation! Sceglievo il Real Madrid solo per giocare con Ronaldo. Ti rendi conto? Non avrei mai mai mai pensato di vedermelo alla Juventus", aveva raccontato a GianlucaDiMarzio.com.