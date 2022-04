Mancava da più di un mese, più precisamente dal 6 marzo. La Juventus Under 23 torna a vincere e conquista 3 punti che rendono ufficiale l'accesso ai playoff, l'obiettivo stagionale. Renate battuto 2 a 1 grazie alle reti di Brighenti e Zuelli; i bianconeri prendono in mano il pallino del gioco da subito e, pur non brillando, concedono poco agli ospiti e sono cinici nel sfruttare le occasioni create.