C'è una stagione tutta da chiudere, i playoff tutti da disputare, le partite tutte da giocare. Eppure, la rivoluzione in casa Under 23 è praticamente a un passo. A raccontarlo è il Corriere della Sera, edizione Torino, che sottolinea un pensiero non scontento: non basta una Coppa Italia di categoria ad accontentare i bianconeri, specialmente in un progetto in cui la società crede così fortemente.



OMBRA PIRLO - Per il Corriere, a Torino sono comunque focalizzati sui Playoff in arrivo. Il successo in Coppa, infatti, oltre al primo trofeo ha portato l'accesso diretto alla fase finale del torneo di Serie C: la vista è sulla B, ma sarà complicato e particolare. Gli avversari? Sorteggiati tra le squadre che passeranno i primi due turni: appuntamento ad Alessandria per la prima partita. Prima che potrebbe essere pure l'ultima per Pecchia, sul quale resta l'ombra di Andrea Pirlo. Mentre si prepara il rush finale, c'è una rivoluzione che bolle, pronta a eruttare.