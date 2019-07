Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe lavorando con il Venezia per definire le cessioni di due giocatori che restano nella rosa dell'Under 23. Si tratta di Nicola Mosti, trequartista, e del centravanti Eric Lanini. I lagunari hanno chiesto ai bianconeri il prestito di entrambi i giocatori, con la Juventus che vorrebbe però cederli a titolo definitivo. Chissà che non possa arrivare, a questo punto, il grande obiettivo della seconda squadra juventina: il nome è quello di Riccardo Bocalon, subito aggregato per la formazione che parteciperà al girone A del campionato di Serie C.