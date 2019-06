Marco Olivieri è pronto a firmare un contratto, nuovo, con la Juventus. Secondo quanto raccolto anche da IlBianconero.com in giornata, il centravanti - nell'ultima stagione a disposizione di Mauro Zironelli e della formazione Under 23 bianconera - ha intenzione di prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora. Volontà chiaramente reciproca, raccolta anche dall'Empoli, squadra da cui provenival'attaccante. Acquisto a titolo definitivo, prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno agli 800mila euro. Il futuro? Probabilmente in prestito altrove, tra Serie B e Serie C. Tutto da capire, invece, il futuro che ha in mente la Juventus per il ragazzo.