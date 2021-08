La Juventus Under 23 si appresta ad affrontare la Pro Sesto in Coppa Italia di Serie C. Queste alcune dichiarazioni di Antonio Filippini, allenatore della formazione lombarda che affronterà i ragazzi bianconeri: "La Juve U23 è una formazione molto tecnica, competitiva e di qualità. Per noi sarà una sfida probante, considerando anche quanto hanno dimostrato giocando contro la Juventus - quella vera - nel test in famiglia".

Ricordiamo che l'Under 23 juventina è la squadra campione in carica in Coppa di C, avendo vinto il trofeo nel 2020 ed essendo saltata l'edizione dell'anno scorso.