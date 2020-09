Scongiurato lo sciopero dei calciatori, la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli, ex allenatore della Primavera bianconera promosso nella "seconda squadra", inizia stasera al Moccagatta di Alessandria il suo campionato di Serie C Girone A. Avversario è la Pro Sesto, neopromossa dalla Serie D. Per la Juve under 23 è il terzo campionato di C, c'è molta curiosità attorno alla squadra di Zauli per vedere se sarà in grado di centrare il salto di categoria.





JUVENTUS UNDER 23 - PRO SESTO 2-1

(20' De Respinis, 54' Di Pardo, 67' Correia)



JUVENTUS (3-4-2-1): Israel; Dragusin, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Rosa (46' Vrioni); Rafia, Correia (89' Barbieri); Marques (81' Tongya). A disp.: Nocchi, Bucosse, Capellini, Leone, Parodi, Barbieri, Sekulov, Delli Carri. All. Zauli



PRO SESTO: (4-3-3): Livieri; Maldini (70' Maffei), Caverzasi, Bosco, Franco; Gianelli (80' Di Munno), Gualdi, Palesi; Mutton (46' Giubilato), De Respinis, Cominetti (80' Scapuzzi). A disp.: Del Frate, Pecorini, Ntube, Miscioscia, Motta, Marchesi, Spaviero. All. Parravicini



Ammoniti: Franco e Gianelli (PS), Alcibiade (J)





Ecco la diretta del match:

90' ESPULSO ALCIBIADE! Doppio giallo per il difensore bianconero, che tocca il pallone con il braccio al limite dell'area.



89' Esce Correia, entra Barbieri



86' - Su un recupero offensivo di Tongya, palla a Ranocchia che ci prova da fuori: palla abbondantemente a lato





81' - Sostituzione anche per la Juve: fuori Marques, dentro Tongya





80' - Doppio cambio nella Pro Sesto: fuori Gianelli, dentro Di Munno; fuori uno sfinito Cominetti, dentro Scapuzzi





78' - Cerca gloria anche Rafia, il cui destro a giro da 30 metri è respinto in angolo da Livieri con la mano di richiamo





77' - La Pro Sesto si è fatta vedere raramente in questo secondo tempo dalle parti di Israel, che è stato attento in uscita alta





76' - Giallo anche in casa Juve: ammonito Alcibiade per fallo in ripartenza su Cominetti





75' - Ammonizione per Gianelli della Pro Sesto, che ferma con le cattive Rafia all'ingresso in area dal lato corto





70' - Sostituzione nella Pro Sesto: dentro Maffei al posto di Maldini





67' - JUVE IN VANTAGGIO! Correia dipinge calcio in questa ripresa: finta e controfinta ad accentrarsi e destro a giro da fuori che si insacca sotto l'incrocio dei pali





58' - Punizione tagliata in area della Juve, respinge in uscita Livieri: palla a Correia che da fuori prova un destro velleitario, pallone alle stelle

54' - PAREGGIO JUVE! Dopo un'opportunità per Marques (ben chiuso dalla difesa avversaria) arriva il gol bianconero: uno-due tra Felix Correia e Marques a tagliar fuori i difensori della Pro Sesto, palla bassa sul secondo palo per il tap-in da un metro di Di Pardo





50' - Primo ammonito del match: è il terzino della Pro Sesto Franco, per un intervento duro su Di Pardo

49' - Grande imbucata di Rafia per Vrioni, bravo Livieri a uscire in anticipo





46' - Una sostituzione per parte nell'intervallo: Giubilato per Mutton nella Pro Sesto, Vrioni per Rosa nella Juventus





45' - Finisce senza recupero il primo tempo





44' - Difesa schierata della Pro Sesto, ci prova da fuori Ranocchia ma il suo destro è ampiamente fuori misura





42' - Marques non riesce a chiudere un potenziale ottimo triangolo con Correia in area





39' - Aumenta la pressione della Juve: Marques prova a penetrare in area, cade ma libera Correia, che da buona posizione trova l'opposizione di Livieri





37' - Ancora Marques: sponda di Correia e destro dal limite del centravanti spagnolo, troppo debole e centrale





33' - Il solito Rafia prova a verticalizzare per Marques, si chiudono a serraglio le maglie della Pro Sesto per chiudere il centravanti bianconero





30' - Si affida soprattutto alla catena Rafia-Di Pardo la manovra della Juve, che per ora non trova il filtrante o il cross giusto





26' - Palo di Marques! Si accentra, mette a terra Caverzasi e spara il sinistro dal limite: legno esterno a portiere battuto





25' - Stavolta è Rosa a penetrare in area dal lato sinistro, ma la sua palla arretrata poi è preda della difesa avversaria. La Juve deve stare attenta al contropiede





21' - Reazione immediata della Juve: Rafia entra in area e va via a Maldini, poi mette una palla troppo forte sul secondo palo su cui non arriva nessuno





20' - PRO SESTO IN VANTAGGIO: De Respinis pressa il portiere della Juve Israel, in possesso palla sulla trequarti, riuscendo a sradicargli il pallone e depositarlo nella porta vuota





17' - Chiede un rigore la Juve per un mani di Bosco in area su un tiro a giro di Di Pardo, ma il braccio è attaccato al corpo





7' - La Pro Sesto prova a uscire col possesso palla. Si segnala la presenza in campo di Christian Maldini, figlio di Paolo e fratello maggiore di Daniel





3' - La Juve prende già possesso delle operazioni, due corner guadagnati nelle prime battute



1' - Partiti!