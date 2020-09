Juventus Under 23 e Pro Patria stanno per affrontarsi al Moccagatta di Alessandria per il posticipo della 1^ giornata del Girone A di Serie C. C'è molta curiosità attorno alla squadra di mister Zauli, promosso dalla Primavera. La Juve ha pubblicato un video della fase di riscaldamento pre-partita, che potete vedere qua sotto.

Intanto, ecco le FORMAZIONI UFFICIALI.

JUVENTUS (3-4-2-1): Israel; Dragusin, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Rosa; Rafia, Felix Correia; Marques. All. Zauli



PRO SESTO (4-3-3): Livieri; Maldini, Caverzasi, Bosco, Franco; Gianelli, Gualdi, Palesi; Mutton, De Respinis, Cominetti. All. Parravicini