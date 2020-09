La Juventus Under 23 trova una vittoria per 2-1 in rimonta sulla neopromossa Pro Sesto nella prima giornata della Serie C Girone A. Buon inizio per mister Lamberto Zauli. Al vantaggio nel primo tempo della Pro (segna De Respinis rubando palla al portiere bianconero Ismael sulla trequarti) rispondono nella ripresa i migliori in campo Di Pardo e Correia, quest'ultimo autore di un assist e di un gran destro a giro sotto l'incrocio.



ISRAEL 5 - L'errore in disimpegno che porta al gol della Pro Sesto è da matita blu



DRAGUSIN 6 - Attento dietro, non sempre preciso negli appoggi



ALCIBIADE 6 - Sarebbe stata una sufficienza abbondante senza l'espulsione nel finale



COCCOLO 6,5 - Disciplinato e sicuro



DI PARDO 8 - Una spina nel fianco per gli esterni sinistri avversari, prestazione coronata dal gol



PEETERS 5,5 - Non sempre pulito nel cucire i reparti



RANOCCHIA 6,5 - Detta i ritmi della manovra



ROSA 5,5 - Non riesce a incidere e viene sostituito all'intervallo

VRIONI 6 - Buon impatto sul match



FELIX CORREIA 7,5 - Nel primo tempo trova qualche difficoltà, nella ripresa crea l'azione del pari e si inventa uno splendido 2-1

BARBIERI sv - Esordio in bianconero negli ultimi minuti



RAFIA 7 - Lo trovi ovunque, devono raddoppiarlo e triplicarlo per fermarlo



MARQUES 7 - Raffinato lavoro di sponda e prende anche un palo

TONGYA 6 - Tante sportellate negli ultimi dieci minuti