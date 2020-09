JUVENTUS UNDER 23 - PRO SESTO 2-1

(20' De Respinis, 54' Di Pardo, 67' Correia)



JUVENTUS (3-4-2-1): Israel; Dragusin, Alcibiade, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Rosa (46' Vrioni); Rafia, Correia (89' Barbieri); Marques (81' Tongya). A disp.: Nocchi, Bucosse, Capellini, Leone, Parodi, Sekulov, Delli Carri. All. Zauli



PRO SESTO: (4-3-3): Livieri; Maldini (70' Maffei), Caverzasi, Bosco, Franco; Gianelli (80' Di Munno), Gualdi, Palesi (84' Motta); Mutton (46' Giubilato), De Respinis, Cominetti (80' Scapuzzi). A disp.: Del Frate, Pecorini, Ntube, Miscioscia, Motta, Marchesi, Spaviero. All. Parravicini



Ammoniti: Franco e Gianelli (PS), Marques e Rafia (J).

Espulsi: Alcibiade (J) per somma di ammonizioni