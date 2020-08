E' Alessio Riccardi, giovane promessa della Roma, il primo regalo di mercato che la società sta pensando di consegnare ad Andrea Pirlo, nuovo allenatore dell'Under 23. Il centrocampista giallorosso era stato già trattato un anno fa dalla Juventus ma la trattativa non è decollata, l'idea per il prossimo mercato è quella di uno scambio con il classe 2000 Manolo Portanova, che si trasferirebbe in giallorosso. La Juve su Riccardi, può essere lui il primo rinforzo per Pirlo.