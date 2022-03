Pochi istanti fa è stato diramato un comunicato ufficiale dalla Lega Pro, in cui viene ufficializzata la data della sfida tra Fiorenzuola e Juventus Under 23, valida per la 15esima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Di seguito il comunicato pubblicato dalla federazione.



POSTICIPO GARA 15° GIORNATA GIRONE DI RITORNO.

La Lega, in applicazione alla circolare numero 16 del 20.06.2021, ha disposto a parziale modifica che la sottindicata gara sia posticipata nella data e nell'orario di seguito riportato:



MERCOLEDI 6 APRILE 2022



GIRONE A - FIORENZUOLA-JUVENTUS ORE 18:00