Domani alle 15 al Moccagatta la Juve affronta l'Alessandria, squadra padrona di casa ma per un giorno in trasferta. La squadra giocherà con il lutto al braccio, in memoria di Paolo Rossi.



I CONVOCATI



3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

10 Fagioli

11 Brighenti

13 Alcibiade

15 Capellini

17 Felix Correia

19 Rafia

22 Bucosse

23 Parodi

26 Barbieri

28 Barrenechea

29 Mosti

30 Garofani

32 Tongya

33 Delli Carri

34 Wesley

35 Leo

37 Riccio

38 Raina