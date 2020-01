La Juve Under 23 ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani, alle ore 20, quando in Coppa Italia la compagine allenata da Fabio Pecchia se la vedrà, in una sfida delicata, con la Feralpisalò.



LA LISTA DEI CONVOCATI:



1 Nocchi

2 Oliveira Rosa

3 Coccolo

5 Muratore

6 Peeters

7 Marchi

8 Portanova

9 Brunori

11 Olivieri

13 Mulè

15 Toure

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Rafia

22 Loria

24 Frabotta

25 Raina

26 Fagioli

27 Del Sole

29 Frederiksen

31 Dragusin

33 Delli Carri