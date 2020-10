Alla stessa ora della Juventus di Pirlo stasera scenderà in campo anche l'Under 23 contro l'Albinoleffe, per la quinta giornata di campionato del Girone A della Serie C. Tutti i giocatori di Zauli (oggi in panchina andrà Mirko Conte) sono rientrati dalla Nazionale e sono stati aggregati subito alla prima squadra senza avere contatti con l'altro gruppo (isolato da giorni).



Ecco i convocati per l'Albinoleffe, tra i quali c'è anche il centrocampista Michele Troiano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.



1 Nocchi

3 Coccolo

4 Troiano

7 Petrelli

8 Ranocchia

9 Marques

12 Israel

13 Alcibiade

15 Capellini

17 Felix Correia

18 Di Pardo

20 Leone

23 Parodi

25 Gozzi

27 Del Sole

28 Barrenechea

29 Mosti

30 Garofani

31 Sekulov

32 Tongya

33 Delli Carri

35 Leo

36 Da Graca