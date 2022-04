La trentasettesima giornata del Girone A di Serie C mette di fronte Trento e Juventus Under 23. Sarà l'ultima trasferta della regular season per i bianconeri che, con la qualificazione ai play-off raggiunta con due giornate di anticipo, cercheranno di difendere l'ottavo posto in classifica cercando anche di superare le squadre che li precedono di pochissimi punti. Appuntamento fissato per le 14:30. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Mister Zauli.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



4 Riccio



5 De Winter



6 Anzolin



7 Sekulov



8 Leone



9 Da Graca



10 Soulé Malvano



11 Brighenti



13 Poli



14 Compagnon



15 Verduci



16 Sersanti



17 Zuelli



19 Palumbo



20 Iocolano



22 Raina



26 Barbieri



27 Cudrig



28 Barrenechea



30 Boloca



44 Siano



45 Lipari