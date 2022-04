Oggi alle ore 18 la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli affronterà il Fiorenzuola. È stata diramata la lista completa dei convocati per la sfida in cui spiccano sei assenti: Leo, De Winter (squalificato), Miretti (a disposizione della prima squadra), Cerri (ieri con la Primavera), Stramaccioni e Akè, torna invece a disposizione Anzolin. Questo l'elenco completo:



1 Israel Wibmer

4 Riccio

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

11 Brighenti

13 Poli

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

44 Siano

45 Lipari