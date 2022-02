Lamberto Zauli ha diramato la lista dei convocati per la sfida della Juventus Under 23 al Piacenza. Il match è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Questo l'elenco completo dei ragazzi a disposizione:

1 Israel Wibmer

2 Leo

4 Riccio

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

10 Soule Malvano

11 Brighenti

13 Poli

14 Compagnon

15 Verduci

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

21 Miretti

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

31 Pecorino

43 Ratti

44 Siano.