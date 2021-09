Alle ore 17.30 la Juventus Under 23 scenderà in campo per la prima volta in campionato allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. In programma il primo e unico derby piemontese del Girone A: quello contro la Pro Vercelli. Qui sotto la lista dei convocati a disposizione di Mister Lamberto Zauli. Restano fuori Poli, Ntenda, De marino e Nicolussi.1 Israel2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio5 De Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone9 Da Graca10 Soule11 Brighenti12 Garofani14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti22 Raina23 Akè26 Barbieri27 Cudrig31 Pecorino