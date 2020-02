Non solo la Juventus di Sarri. Sempre alle 15, domani, oltre a Ronaldo e compagni scenderà in campo anche l'Under 23 di Fabio Pecchia, che giocherà in casa della capolista Monza per cercare i tre punti che mancano da quasi un mese: tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite e +6 dalla zona playout da tenere il più lontano possibile.



I convocati di Pecchia per la sfida di domani: 1 Nocchi, 3 Coccolo, 5 Muratore, 6 Peeters, 7 Marchi, 8 Portanova, 9 Brunori, 13 Mulè, 14 Marques, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Vrioni, 22 Loria, 24 Frabotta, 27 Del Sole, 31 Dragusin, 33 Delli Carri, 34 Dadone, 36 Minelli.