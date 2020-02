Fabio Pecchia ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la gara che la sua Juventus U23 giocherà domani alle 17.30 contro il Pontedera. Da Marchi a Wesley, sono tanti i nuovi innesti in una rosa che, dal mercato di gennaio, è uscita fortemente rimaneggiata, anche a fronte di illustri cessioni come Mota Carvalho, Lanini o Han. Ecco la lista dei convocati per domani: ​Nocchi, Muratore, Peeters, Marchi, Portanova, Brunori, Mulè, Marques, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Rafia, Vrioni, Loria, Frabotta, Raina, Del Sole, Dragusin, Wesley, Delli Carri, Minelli.