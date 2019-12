La Juve Under 23 ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Piacenza in Coppa Italia.



Ecco le scelte di Fabio Pecchia:

1 Nocchi

2 Oliveira Rosa

3 Coccolo

6 Peeters

7 Lanini

9 Mota Carvalho

10 Beltrame

11 Olivieri

13 Mulè

15 Toure

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Rafia

20 Beruatto

21 Clemenza

22 Loria

24 Frabotta

26 Fagioli

27 Han

29 Frederiksen

30 Siano

35 Alcibiade