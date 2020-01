La Juventus ha detto no al Pescara per l'attaccante portoghese Dany Mota Carvalho. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club abruzzese saluta il terzino Davide Vitturini, pronto a passare alla FeralpiSalò. Sembra invece essere in arrivo Vrioni: è il suo, il nome che ha scelto la Juventus per cesellare la rosa dell'U23, dopo la cessione di Han in Qatar (all'Al-Duahil insieme a Mario Mandzukic. Il giocatore, di proprietà della Sampdoria, è attualmente in prestito al Cittadella, con cui non sta trovando molto spazio in Serie B.