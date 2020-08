Il dieci settembre al Salone d'Onore del CONI a Roma ci sarà il sorteggio dei calendari della prossima stagione di Serie C. E proprio in questa data verranno svelati anche i tre gironi, che potrebbero tornare alla vecchia divisione tra nord, sud e centro. Scrive Calciomercato.com: "Ancora nulla di certo comunque, perché una parte delle istituzioni vorrebbe proseguire nel solco che è stato tracciato in questi ultimi anni. Resta il dato di una stagione che si prepara a ripartire sotto la bandiera delle incertezze e delle fragilità".