Ormai ci siamo, manca solo l'ufficialità. La Juventus Under 23 e la formazione Primavera ha accettato l'idea di rinunciare al 30% dello stipendio per 4 mesi, anche qui da marzo a giugno, con l'ipotesi che per loro l'attività non possa concretamente ripartire. Come per Chiellini, la Juve si è affidata ai senatori della formazione Under 23: Alcibiade e Marchi sono stati gli uomini a cui appigliarsi, insieme a Coccolo e Nocchi, in bianconero da una vita. La media di guadagno è intorno ai 130 mila euro all'anno per i giocatori in C, decisamente meno per i ragazzi della Primavera.