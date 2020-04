Due gruppi WhatsApp caldissimi. La discussione è partita dalla prima squadra e l'intesa non si è fatta attendere. Ora la palla, virtuale, è passata prima alla squadra B, quindi al settore giovanile. I grandi han dato l'esempio e adesso tocca ai più piccoli: le modalità saranno più o meno simili, diverso chiaramente sarà il tipo di risparmio.



TRENTA PERCENTO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, non è stato ancora deciso nulla. Tanto dipenderà da cosa si deciderà in futuro: la trattativa, intanto, è partita. L'idea è quella di rinunciare al 30% dello stipendio per 4 mesi, anche qui da marzo a giugno, con l'ipotesi che per loro l'attività non possa concretamente ripartire. Come per Chiellini, la Juve si affiderà al senatore della formazione Under 23: Alcibiade e Marchi sono gli uomini a cui appigliarsi, insieme a Coccolo e Nocchi, in bianconero da una vita. La media di guadagno è intorno ai 130 mila euro all'anno per i giocatori in C, decisamente meno per i ragazzi della Primavera.