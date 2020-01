Il Giudice Sportivo di Serie C ha squalificato per due giornate Nicolò Fagioli della Juve Under 23 per "per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara” e Giuseppe Rizzo del Catania "perché al termine della gara prima di rientrare negli spogliatoi calciava con violenza il pallone in direzione dell'arbitro, senza colpirlo”.



Un turno di squalifica invece per Marco Olivieri della Juve Under 23 e per i seguenti giocatori: "Un turno di squalifica invece per Luca Calapai (Catania), Tokinirina Rafetraniaina (Bisceglie), Alessandro Bastrini (Lecco), Alberto Libertazzi (Rende), Giuseppe Caso (Arezzo), Raffaele Bianco (Bari), Nicolo Fazzi ed Edoardo Soleri (Padova), Ismail Hmaidat (Como), Federico Mastropietro (V. Francavilla), Erald Lakti (Gubbio), Andrea D’Errico (Monza), Aniello Panariello (Paganese), Gabriele Carannante, Luca Simeoni e King Udoh (Pianese), Salvatore Papa (Ravenna), Emir Murati, Riccardo Rossini e Francesco Vivacqua (Rende), Lorenzo Remedi (Rimini), Anthony Partipolo (Ternana) e Federico Baschirotto (Viterbese).