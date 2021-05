Domani iniziano i playoff di Serie C. La Juve Under 23 affronterà la Pro Patria, ecco le parole di Zauli alla vigilia.



PLAYOFF - "Orgoglio? Abbiamo lottato dalle prime partite per queste posizioni, volevamo lottare per andare più in alto possibile. Ce la giochiamo con coraggio per vincere le partite. Anche se il percorso sarà difficile per il posto guadagnato".



COME SI AFFRONTA - "Affrontiamo una squadra che ha fatto bene durante il campionato, sono arrivati quinti e dopo le più forti. Seconda miglior difesa. Siamo noi uno dei migliori attacchi e puntiamo sui pregi. Partita sui 90 minuti, ogni episodio farà la differenza".



DABO - "Falso 9? Non era semplice, può essere replicato l'esperimento. Ha lavorato con umiltà, dimostrando tutte le sue qualità".



CRESCITA - "Prima squadra? Gli esordi sono la cosa più importante. Il progetto nasce per questo, per farli allenare e giocare in prima squadra. I ragazzi l'hanno vissuto in prima persona, quest'anno ci siamo tolti delle soddisfazioni".