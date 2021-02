A JTV parla Davide De Marino, giocatore dell'Under 23 bianconera.



LA EX SQUADRA - "Ottimo periodo, stiamo molto bene e siamo convinti che faremo delle grandi prestazioni nelle prossime partite. Sarà un po’ particolare ma come le altre. Andremo lì per fare la nostra partita, sarò felice di vedere i miei compagni ma una volta iniziato il match andrò in campo con la stessa convinzione di sempre. Dobbiamo giocare come sappiamo e fare i nostri schemi".



L'ARRIVO ALLA JUVE - "Non ci credevo, era il mio sogno da bambino. Ci ho giocato e poi sono andato via ma poi appena ho saputo dell’interesse sono corso qui. Sono rimasto colpito da tutto, dall’ambiente, dal centro sportivo e i compagni mi hanno accolto bene, sono tutti umili e tranquilli. Zauli? Mi sta dando fiducia, mi ha accolto bene, mi ha cambiato un po’ ruolo ma mi sto trovando bene. E’ stato un impatto positivo. Mi ispiro a Romagnoli, mi piace molto Cuadrado".