Fabio Paratici ha ribadito più volte che non farà operazioni in entrata nella sessione invernale, ma dal Barcellona potrebbe arrivare un rinforzo per la squadra Under 23: trai due club infatti è in piedi un possibile scambio tra Matheus Pereira, trequartista brasiliano classe '98 in prestito al Dijon che andrebbe in Spagna, e Alejandro Marqés, attaccante spagnolo classe 2000 che si trasferirebbe in bianconero.