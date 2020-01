La Juventus Under 23 è attivissima sul mercato, e a una settimana dalla chiusura è pronta a mettere a chiudere altre operazioni:



- Oggi dovrebbe essere il giorno dello scambio con la Sampdoria, che porterà Erik Gerbi, Matteo Stoppa e Nicolò Francoforte in blucerchiato e Giacomo Vrioni alla Juve.



- In prospettiva gli osservatori bianconeri stanno seguendo con interesse il classe 2002 del Novara Tommaso Barbieri, terzino destro sul quale ci sono anche Atalanta, Sassuolo e Chelsea.



- In uscita, il Venezia è sull'attaccante classe '94 Eric Lanini.