L'Under 23 si prepara a voltare pagina. Dopo la separazione tra la Juventus e Fabio Pecchia, diventata ufficiale pochi minuti fa, la società affiderà la squadra B all'ex centrocampista bianconero Andrea Pirlo. Lui allenatore e Roberto Baronio vice, amici da una vita e cresciuti insieme da giocatori nel Brescia. Insieme a loro ci sarà un terzo volto nuovo dello staff. La società vuole dare continuità al progetto dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C e la cavalcata in campionato fino ai playoff, la nuova Under 23 prenderà presto corpo.