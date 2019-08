E' possibile che cambi ancora, la storia di Reggio Audace-Juve. La formazione Under 23, infatti, deve chiudere il girone della prima fase di Coppa Italia di Serie C: al Moccagatta di Alessandria ha già affrontato la Pergolettese, vincendo la sfida inaugurale. Ma ora, la formazione allenata da Fabio Pecchia, per accedere al turno successivo dovrà vedersela contro la squadra reggiana. Quando? Bella domanda: la gara era prevista per il 18 agosto, poi era stata spostata il 19 al Mapei Stadium. Adesso ci risiamo: il 18 al Moccagatta, e cioè Alessandria. Come racconta Tuttoreggiana, il Mapei è inutilizzabile per quella data.