Il CIES, Osservatorio sul Calcio, nel suo ultimo studio si è concentrato proprio sul valore dei giovani talenti in tutto il mondo, dall'Europa al Sudamerica, e ha stilato una classifica su quelli che hanno aumentato di più il proprio valore nel corso del 2023/24, prendendo in esame le loro valutazioni ad ottobre e confrontandole con quelle al primo di aprile.Stilata una top-100, con al primo posto la più grande rivelazione della stagione, Lamine Yamal, 16enne prodigio del Barcellona, il cui valore è schizzato a +134 milioni di euro, arrivando ai 145 milioni attuali di valutazione. Ma in Serie A. I primi sono lontani: Michael Kayode è il primo rappresentante del massimo campionato, una crescita superiore anche a quella di Kenan Yildiz, Giorgio Scalvini e Joshua Zirkzee. Rispettivamente:43) Michael Kayode - FiorentinaValore attuale: 28 milioni di euroCrescita: +24 milioni84) Joshua Zirkzee - BolognaValore attuale: 32 milioni di euroCrescita: +14 milioni