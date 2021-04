Il difensore della Juventus Under 23 Riccardo Capellini è risultato positivo al Covid. Il giocatore, rientrato in estate dalla Pistoiese per fine prestito, nella gara di ieri contro il Renate - Juve ko 1-2 - era stato annunciato nell'undici titolare di Lamberto Zauli prima di lasciare il campo durante il riscaldamento. A confermare la positività del ragazzo è un comunicato ufficiale della Juve: "Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi, è stato disposto per il giocatore Riccardo Capellini un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".