Non sarà trasmessa in diretta, la partita della Juve Under 23. Come racconta una nota ufficiale della Serie C, i bianconeri saranno sì sui canali di Rai Sport, ma non Live. Difatti, per la gara di lunedì 30 settembre, che si terrà al Moccagatta di Alessandria ale 20.45 contro il Monza del presidente Berlusconi, Rai Sport farà partire la gara alle 00.15. Una notte bianconera, per chi avrà la bontà di attendere l'appuntamento con la seconda squadra della Juventus. I ragazzi di Pecchia, dopo un inizio difficile, si sono presi la prima vittoria appena settimana scorsa. E adesso dovranno riprendere il cammino.